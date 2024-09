Linkin Park Mike Shinoda sulla reunion della band | Non cancellerà il passato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo sette anni di assenza dalle scene, isi sono esibiti con il primo live nella sera di ieri 11 settembre al Kia Forum di Inglewood, in California, il primo concerto dopo sette anni di assenza, le parole diNella setlistscorsa notte erano presenti 26 brani, inclusi i classicicome Crawling, One Step Closer, Numb e What I’ve Done. Il concerto ha anche segnato il debuttocantante Emily Armstgrong, annunciata nell’evento streamingscorsa settimana nel quale laha rivelato il ritorno con il nuovo album From Zero.durante il live di ieri ha preso la parola e spiegato che questa formazione rinnovata: “Nonil” riguardo all’introduzionevocalist che ha rimpiazzato Chester Bennington scomparso nel 2017. “Siamo emozionati per essere ripartiti da qui.