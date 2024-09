L’infinita telenovela Maignan aria di rinnovo Pure Dumfries può firmare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Due trattative lunghe e complicate ma con segnali positivi che prefigurano un lieto fine: dopo un braccio di ferro con i rispettivi club durato non pochi mesi, Mikee Denzelsono pronti aal tramonto dell’estate ildel contratto con Milan e Inter. Tutt’altro che scontato viste le premesse, le richieste ritenute eccessive, l’irrigidirsi delle parti, gli spifferi di pessimismo. Proprio per questo motivo c’è grande soddisfazione in Casa Milan: perchè sin da subito si è capito che trovare un accordo non sarebbe stato semplice, viste le pretese del portiere francese (in scadenza nel 2026) che chiedeva più del doppio rispetto all’ingaggio attuale: passare da 3,2 milioni a 8 milioni netti a stagione (fino al 2028). Cifre al di fuori dei parametri del club di via Rossi.