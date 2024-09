Da Atene con il thriller | Kostas burbero e tenero Quasi un Montalbano greco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Viene definito il ““. Ma insorge Stefano Fresi: "Da chi? Non da me". Paragone lusinghiero ma certo impegnativo da cui si capisce che voglia prendere le distanze. Anche per lui, alla sua prima serie da protagonista, il ruolo di un poliziotto di matrice letteraria. ÈCharitos, capo della Squadra Omicidi della Polizia di, nato dalla penna di Petros Markaris, scrittore e sceneggiatoredi fama internazionale grazie proprio al ciclo di romanzi dedicati a questo personaggio d’altri tempi, abitudinario, amante del cibo e in particolare dei suvlaki, scomodo ma animato da un profondo senso di giustizia, con una particolare passione per i vocabolari dove cerca di scoprire, attraverso il significato delle parole, le verità più nascoste.