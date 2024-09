Coppa Davis 2024 l’Olanda si riscatta e batte il Brasile 2-1 | decisiva la sfida all’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)vince contro ile resta in corsa nel Gruppo A dia Bologna, quello che vede presente anche l’Italia. Successo per 2-1 arrivato grazie alla rimonta firmata da Tallon Griekspoor e il doppio van de Zandschulp/Koohlof. Gli orange si giocheranno tutto nellacontro l’Italia di domenica dopo la sconfitta contro il Belgio. Giornata che è iniziata con una prestazione eccezionale offerta da Joao Fonseca che ha battuto Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-4 7-6(3) in un’ora e mezza. Il brasiliano ha espresso un tennis brillantissimo, sempre d’attacco, esplosivo, attaccato alla riga di fondo, tenendo sempre alto il ritmo e cercando di anticipare. Al servizio i numeri sono stati eccezionali: neanche una palla break concessa e soli due punti persi nel secondo set alla battuta.