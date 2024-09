Uccide ladro a Viareggio Cinzia Dal Pino chiede misure alternative al carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – C’è la richiesta di una misura alternativa alperDal, 65 anni, la donna che ha ucciso un 47enne che le aveva rubato una borsa.Dalha cercato, inseguendolo, l’uomo, poi trovato a notte inoltrata in via Cop. Lo ha quindi investito, togliendoli la vita. Nella mattina di mercoledì 11 settembre si è svolta l’udienza di garanzia per la donna. Le parole dell’imprenditrice: “Lui mi ha minacciato di morte” La difesa avvocato Enrico Marzaduri, ha chiesto l'applicazione dial. Il giudice ha sospeso l’udienza per decidere. Si attendono dunque gli sviluppi giudiziari di una vicenda che sta facendo discutere la città die l’Italia, per una notizia che ha fatto il giro dei telegiornali a livello nazionale.