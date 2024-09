Scatta l’allerta gialla in Toscana Rischio temporali e forti mareggiate Le province interessate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Firenze, 11 settembre 2024 – Ancora allertain. Il provvedimento sarà valido per la giornata di domani, giovedì 12 settembre, e riguarda alcune zone della regione. Per quanto riguarda ie ilidrogeologico, sonoledi Pisa, Pistoia, Lucca e Massa Carrara. E’ allertain Liguria: possibilinello Spezzino giovedì 12 settembreriguarda però anche lee in questo caso i territori più asono quelli che vanno dalla Versilia alla provincia di Livorno. Ilvento, invece, è esteso anche a parte della provincia di Grosseto e all’alto Mugello. Sulla costa previste raffiche fino a 70-90 km/h, con moto ondoso in aumento fin dalla mattina.