Roma occupazione dell’ex hotel Cinecittà | censite oltre 160 persone tra cui minori

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – E’ di questa mattina l’intervento delle pattuglie della Polizia Locale diCapitale in via Eudo Giulioli , presso l’ex. Dopo le operazioni di censimento che si erano svolte a giugno, oggi le pattuglie del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del VII Gruppo Tuscolano dei caschi bianchi, con la collaborazione di Polizia di Stato e dell’Arma Carabinieri, hanno eseguito ulteriori controlli, trovando all’interno della struttura 165, di cui 69 uomini e 69 donne e 27. Gli occupanti provengono perlopiù dal sud America, dalla Spagna, dall’ Italia, dall’ Egitto, dal Bangladesh e dalla Polonia. Sul posto anche 8 cani e 2 gatti. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.