Piano strutturale di bilancio in alto mare | slitta la sua presentazione in Europa

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono al lavoro al ministero dell’Economia, sotto la supervisione del ministro Giancarlo Giorgetti, per mettere in piedi la terza Manovra economica del governo Meloni. Solo per rinnovare le misure in scadenza il 31 dicembre di quest’anno – tra cui taglio del cuneo fiscale e riforma dell’Irpef – servono quasi 17 miliardi. Ma nel percorso a ostacoli della legge di– stretta com’è tra le nuove regole del Patto di stabilità per rientrare dal deficit eccessivo e una coperta cortissima – pende anche la spada di Damocle del calo della produzione industriale. E bisogna fare i conti anche con gli appetiti elettorali dei vari partiti con cui Giorgetti ha avviato il confronto. A luglio l’indice complessivo della produzione industriale scende in termini tendenziali del 3,3%.