Monticchiello torna ‘Avanti popolo!’ Cultura e politica in piazza

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Siena), 11 settembre 2024 –, popolo!’ sabato 14 e domenica 15 settembre.ospita quattro dibattiti, gratuiti ed aperti al pubblico, con protagonisti dellae del giornalismo, per “ragionare” insui temi cruciali dei nostri giorni, dalla libertà di informazione al ritorno della guerra, dalla sostenibilità del turismo di massa, al prezzo del cambiamento climatico. A, meraviglioso borgo della Val d’Orcia, sidunque a discutere incon alcuni dei protagonisti del dibattito pubblico in Italia. Nel weekend si terrà infatti la seconda edizione del mini-festivalle “Avanti, Popolo!”. Quattro i dibattiti in programma quest’anno. Si comincia sabato 14, alle ore 15:30, con "Turismo di massa, un tesoro velenoso?".