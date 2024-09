Kvaratskhelia appuntamento per il rinnovo | spunta la data

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Svolta per ildi Khvichatra le parti per firmare un nuovo contratto,laKhvichaè stato blindato dal Napoli, nonostante qualche suo tentennamento e il desiderio di cambiare aria dopo la scorsa stagione. Durante l’Europeo, mentre Antonio Conte si presentava ai tifosi e chiudeva le porte ad una sua cessione, il georgiano prendeva tempo. Era vago. Non è servito molto a far cambiare idea al ragazzo. Il mister ha avuto modo di conoscere il talento partenopeo e gli ha affidato un nuovo ruolo nell’undici titolare, più centrale, molto simile a quanto già fa in Nazionale. E i risultati si sono visti sin da subito. Ma il nodoresta e prestoincontrerà la società per un nuovo accordo economico.