Kamala Harris vs Donald Trump | Taylor Swift si schiera e fa un appello agli elettori

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Esprimerò il mio voto pere Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voto per @perché lei combatte per i diritti e le cause che credo abbia bisogno di un guerriero che li difenda”.esce allo scoperto. L’attuale regina del pop ha manifestato il suo aperto, deciso sostegno alla donna che ha tolto dall’imbarazzo Biden e che cercherà di batterenella corsa alla Casa Bianca. Lo ha fatto con un lungo post sui social in cui si firma “. Signora gatta senza figli”. “Come molti di voi, ho visto il dibattito stasera. Se non l’avete ancora fatto, questo è un ottimo momento per fare ricerche sui temi in questione e sulle posizioni che questi candidati assumono sui temi che più contano per voi.