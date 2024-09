Jannik Sinner il tennista più ricco dell’anno | la classifica dei guadagni Djokovic quasi triplicato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024)si sta rendendo protagonista di una stagione da favola: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), ha conquistato due Masters 1000 (Miami e Cincinnati), si è sempre imposto nelle sei finali disputate ed è diventato numero 1 del mondo, svettando in testa al ranking ATP con più di quattromila punti di vantaggio sul più immediato inseguitore. Ilitaliano ha festeggiato tre giorni fa sul cemento di Flushing Meadows a New York e ora si gode qualche giorno di riposo, in vista del ritorno in campo previsto con i tornei di Asia che lanceranno la volata verso la conclusione dell’annata agonistica.