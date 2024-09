Il mare e i suoi massaggi naturali | i benefici della talassoteraipa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La talassoterapia sfrutta le proprietà dell’acqua dele gli altri componenti del clima marino, come la sabbia, le alghe e i fanghi, per rigenerare e rilassare l’organismo. Si basa sul principio secondo il quale l’acqua diha una composizione simile a quella del plasma umano. Per questo i sali e gli oligoelementi in essa contenti sono facilmente assorbibili attraverso la pelle. Talassoterapia, cos’è e a cosa serve Quali sono i? Migliora la circolazione grazie alo naturale dell’acqua, stimola il metabolismo, contrasta la cellulite, rende la chioma più forte e lucente, pelle più compatta, rigenera l’epidermide. Per saperne di più, Amica ha realizzato un video ad hoc.