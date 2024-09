Il consenso della comunità scientifica sulla crisi climatica è importante anche per i negazionisti

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Di Antonio Scalari È stato detto spesso, negli ultimi anni, che il negazionismo del cambiamento climatico, almeno quello più radicale, quello che non riconosce le cause e nemmeno l’esistenza del problema, stesse battendo in ritirata. Anzi, che fosse ormai sconfitto, schiacciato dal peso delle prove scientifiche che lo smentiscono. Che negare la realtà del cambiamento climatico antropico sia da tempo una battaglia persa è senz’altro vero dal punto di vista scientifico. Lo dimostrano le posizioni delle principali organizzazioni scientifiche e l’esistenza di undegli esperti che sfiora il 100 per cento, come è emerso da diversi studi che lo hanno misurato con metodologie diverse. Tuttavia, non è ancora sconfitto dal punto di vista delle sue implicazioni per il dibattito pubblico.