Forza Pocho | grave il calciatore Yuri Di Gregorio dopo un terribile incidente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il mondo del calcio a 5 è in ansia per le condizioni diDi, detto ‘El’. Il 33enne, laterale offensivo del Real Sesto di Sesto Calende, è stato vittima di unavvenuto a Barlassina, in provincia di Monza. Ilè stato portato in ospedale e come riporta ‘Corriere.it’ versa in condizioni critiche. Secondo le ricostruzioni il furgoncino bianco condotto da Diè andato a impattare contro un Mercedes su cui viaggiavano un 42enne e una bambina di 13 anni, rimasta ferita in modo lieve. Mondo Dramma nel calcio, allenatore si schianta con l'auto contro un albero: è morto sul colpo NOME e FOTO Il messaggio della squadra “Le circostanze sono molto serie e, al momento, la prognosi sulle sue condizioni di salute è riservata.