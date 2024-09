Tutto Liscio e la piazza balla ’Cara Forlì’ boom di presenze | Siamo pronti per l’Unesco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) La quarta edizione di ‘Cara Forlì. La Grande Festa del’, in programma lo scorso weekend inSaffi, ha celebrato il 70esimo anniversario di ‘Romagna mia’, l’iconica canzone di Secondo Casadei, registrando anche quest’anno un grande successo. L’edizione 2024, organizzata dal Comune di Forlì, con la collaborazione delle famiglie di Secondo e Raoul Casadei e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, ha confermato l’interesse crescente verso la musica della tradizione romagnola. La prima serata, sabato sera, ha visto unaSaffi gremita di oltre mille spettatori seduti, con persone in piedi intorno alle due piste da ballo allestite per l’occasione. Le note festose delhanno fatto danzare giovani e meno giovani, tutti uniti dal ritmo che rappresenta l’identità e la cultura del territorio romagnolo.