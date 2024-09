Spider-Man Noir | Brendan Gleeson si unisce al cast della serie tv con Nicholas Cage

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 10 settembre 2024) È ufficiale:è pronto per un ruolo importante nella prossimalive-action di-Man, su Amazon. Variety lo aveva riferito, in esclusiva, già lo scorso luglio, basandosi su alcune fonti, ma la sua partecipazione ora è stata pienamente confermata. I dettagli sul suo personaggio sono ancora riservati, ma si ritiene che interpreterà l’antagonista principale. L’attore affiancherànellache, al momento, si intitola. Ilinclude Lamorne Morris, Abraham Popoola e Li Jun Li. Come anticipato, il prodotto debutterà a livello nazionale sul canale lineare di MGM+ e poi, a livello globale, su Amazon Prime Video.