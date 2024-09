Napoli Calls Chicago omaggio all’House Music che compie 40 anni

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 10 settembre 2024)si terrà al Rama Beach e Radioclub91 sarà media partner dell’evento Festa grande per omaggiare l’Housee i suoi 40con l’evento “”. Gli Angels of Love hanno scelto ancora la suggestiva ed elegante location del Rama Beach di Castelvolturno per accogliere, domenica 15 settembre a partire dalle 11 del mattino, i grandi deejay dalla fama internazionale e sarà Radioclub91, media partner dell’iniziativa, a raccontarvi le emozioni di questo traguardo. «Una lunga storia che continua» commenta il manager e organizzatore Alex Serafini che poi annette: «una giornata unica e originale di Comunità, Cultura, Coinvolgimento». Quattro decadi, due paesi che si uniscono attraverso il linguaggio universale dellaa e che offrono l’occasione di ballare, in una discoteca a cielo aperto, fino a tarda sera.