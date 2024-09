Lo smart sciopero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Prima della pandemia a nessuno sarebbe venuto in mente di scioperare per lavorare da casa. Ora, invece, loworking è diventato qualcosa da proteggere senza se e senza ma. Di recente, due grandi realtà emiliane sono state teatro di robuste proteste proprio perché i dipendenti si sono visti stravolgere la possibilità di trascorrere alcune giornate di lavoro appunto da un luogo diverso da quello aziendale, ad esempio dalla propria casa. Come durante la pandemia di Covid quando per evitare spostamenti o contatti a milioni è stato chiesto di garantire le proprie attività via internet, da remoto.