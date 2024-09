L’attrice Kathy Bates si ritira dalle scene l’annuncio al New York Times | Questo sarà il mio ultimo ballo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024)si, nota per il ruolo di Annie Wilkes in “Misery non deve morire”, lo annuncia al Newsisaluta Hollywood ma non prima di aver interpretato il suoruolo. Diventata nota per aver interpretato Annie Wilkes in “Misery non deve morire”, pellicola del 1990 tratta dal romanzo di Stephen King,ha annunciato il suo ritiroal New. Il suolavoroautunno dove, 76 anni, interpreterà l’avvocata Matlock. Una novità di CBS: il legal-drama Matlock, infatti, è un reboot dell’originale andato in onda dal 1986 al 1992.