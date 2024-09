Il lato fusion della cucina siciliana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) «Lastereotipata è unacontadina, unapovera dove dominano i sapori agrodolci, le carni di agnello, dove ci sono il mare e la terra, i sapori forti. Ma questa non è l’unica, è solamente la più conosciuta. C’è unaaristocratica e conventuale molto più elegante, più accurata. A questa ci rifacciamo, prendendo ingredienti siciliani e riproponendoli in veste diversa». Vincenzo Butticè, chef e manager del ristorante Il Moro di Monza, racconta la sua filosofia dicon entusiasmo e passione. Nato ad Agrigento, profondo conoscitore e amantesua terra, ha lasciato la Sicilia nel 1994, e ha girato tutta l’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, in un continuo arricchimento di esperienze e di conoscenze.