Il boom dell’usato | una rivoluzione nei consumi tra sostenibilità e risparmio

(Di martedì 10 settembre 2024) Negli ultimi 12 mesi, più della metà degli italiani (56%) ha acquistato articoli di seconda mano, segnando una vera e proprianei. La crescente attenzione verso lae la necessità di risparmiare stanno spingendo sempre più persone a preferire l’usato, il riusato, la riparazione e il riciclo. Questo trend emerge da un recente sondaggio Ipsos per Confesercenti, che mette in luce come il mercato della seconda mano abbia raggiunto un valore stimato di oltre 6 miliardi di euro. Usato online e offline In dettaglio, il 56% degli italiani ha dichiarato di essersi rivolto alle piattaforme online per acquistare capi di abbigliamento, scarpe o accessori usati nell’ultimo anno. Il 19% di questi lo fa sempre (4%) o spesso (14%), una percentuale che sale all’8% e 19% tra i giovani di età compresa tra 18 e 34 anni.