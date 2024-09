Il benvenuto di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Il pronto soccorso di un ospedale per farsi medicare le ferite per i pugni e i calci presi. È stato questo il "" cheha dato a uno studente 19enne arrivato dalla Puglia per sostenere i test d'ammissione al Politecnico. L’aggressione, un grande "classico". Tre maghrebini che gravitano nella zona della Centrale hanno atteso il ragazzo in uno dei passaggi che portano al mezzanino della metropolitana per portargli via orecchino, orologio e zainetto. Il 19enne arrivato in treno di primo mattino da Bari doveva raggiungere la fermata di Piola. Possiamo immaginare lo choc suo e dei genitori. Il padre, per una fortunata coincidenza, era al telefono col figlio. Forse proprio per le classiche raccomandazioni: "Stai attento quando sei a, in bocca al lupo per i test". Già, perchénell'immaginario collettivo rimane il luogo delle tante opportunità ed eccellenze.