Che fine ha fatto Afena-Gyan? Il pupillo di Mourinho può diventare la carta a sorpresa di Thiago Motta

(Di martedì 10 settembre 2024) Se non è stata un’allucinazione collettiva, poco ci manca. Una doppietta folgorante a Marassi e nulla di più, fino ad ora. Era una fredda e piovosa serata del 2021 quando un giovanissimo Felixaveva deciso di entrare e vincere la partita, da solo con due perle rare. Da sconosciuto a superstar, in pochissimi minuti. Merito di Joséche lo aveva buttato nella mischia in una partita bloccata sullo 0-0. Poi, lo smarrimento in Serie B. E così, quell’esordio a Genova era rimasto l’unico (ma indimenticabile) highlight degno di nota della sua carriera. Fino a qualche giorno fa. La prima in maglia Juventus Nex Gen del calciatore ghanese non è passata inosservata: subentrato nella partita contro il Catania,ha segnato un gol “fuori categoria”. Estudia la situazione. Ancora da lontano. Un inizio così, però, fa ben sperare.