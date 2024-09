Caso Vallanzasca la procura dà l’ok per il trasferimento in una Rsa dell’ex bandito milanese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Renatosta per lasciare definitivamente il carcere. Anche lagenerale ha dato parere favorevole alla scarcerazione per l’ex, condannato all’ergastolo per diversi omicidi.soffre di demenza senile e non può più stare dietro le sbarre. Il dossier clinico diNel suo dossier clinico si legge che è affetto da una forma di demenza, probabilmente Alzheimer, che al momento viene curato solo con un tranquillante che, non solo non aiuta a farlo stare meglio, ma peggiora la situazione perché avrebbe bisogno di essere continuamente stimolato. I medici parlano di una forma di demenza poli-fattoriale, alla quale potrebbero avere contribuito anche i conflitti a fuoco e la lunga detenzione. LEGGI ANCHE, legali e medici penitenziari tornano alla carica: "Non è più lui, ha perso il controllo: vada in una Rsa".