Arteta non telefonerà per una piacevole chiacchierata

(Di martedì 10 settembre 2024) 2024-09-10 10:50:52 Ecco quanto riportato poco fa: Il commissario tecnico della Norvegia Stale Solbakken non si aspetta unatelefonata dal tecnico dell'Arsenal Mikeldopo che il centrocampista Martin Odegaard è uscito zoppicando dalla partita di ieri sera contro l'Austria a causa di un infortunio alla caviglia potenzialmente grave. Il capitano dei Gunners è stato colto in flagrante da Christoph Baumgartner al 65° minuto della sfida di Nations League a Oslo ed è stato soccorso e portato fuori dal campo in condizioni di salute precarie.