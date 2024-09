Appuntamento con il cibo sano | torna il Mercato di Campagna amica date e orari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Bologna, 10 settembre 2024 – Dall’orto alla tavola, fra cultura e socialità. Sabato 14 settembre, alle ore 9 in via Galliera 60/c, riapre i battenti ildi Porta Galliera, promosso da Coldiretti. Luogo d’incontro fra produttori e consumatori, è diventato in questi anni di attività punto di riferimento per gli amanti dele sostenibile. Ildi Porta Galliera, seguirà le consuete giornate di apertura, ogni mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle 14:00 e ospiterà al suo interno 20 aziende agricole locali della rete di, con prodotti di stagione, da filiera a origine garantita. Frutta, verdura, funghi, carne, salumi, pasta, prodotti da forno, vino, olio, uova, i formaggi tra cui il Parmigiano Reggiano, miele e marmellate, con la possibilità di degustare sul posto le eccellenze del territorio.