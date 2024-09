WWE | Drew McIntyre vorrebbe un match contro una famosa leggenda della federazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 9 settembre 2024)ammette di essere “deluso” dal fatto di non aver mai avuto la possibilità di salire sul ringWWE al fianco di Batista. La coppia ha recentemente girato insieme delle scene per il film “The Killer’s Game”, espera che ciò porti a qualcosa di più in futuro. Una possibilità concreta?ha detto a ComicBook che “sta a Dave“. In pratica, non vuole fare pressione sullain pensione per un altro insolo per il gusto di farlo, macrede che lui e Batista potrebbero fare qualcosa di speciale insieme in WWE. Infine, conclude con del classico trolling: “Non sto dicendo che Dave è un pollo se non accetta il, ma è sicuramente qualcosa che è un altro modo per dire un gatto”.