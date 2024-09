Sgabuzzino nel palazzo come deposito della droga arrestato 45enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato hauntarantino, pluripregiudicato e con precedenti specifici alle spalle, perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito dell’attività di controllo mirata a prevenire illeciti nella zonaBestat, i FalchiSquadra Mobile hanno raccolti indizi tali da far ritenere che in undi quella zona fosse stata avviata una fiorente attività di spaccio di. Sembrerebbe che lo scambio danaro-avvenisse all’interno di uno locale adibito a circolo ricreativo, anche se l’uomo avrebbe utilizzato per i suoi scopi, anche, un altro locale sito all’interno dello stesso stabile in cui abitava.