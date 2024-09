Serie D Gadda | Abbiamo vinto superando la tensione grazie anche al supporto dei tifosi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Emozionato e al contempo provato, Massimotraccia la prima linea, sodisfatto della prestazione. E rivolge un pensiero all’eterno amico ed ex compagno della primaA, Totò Mazzarano recentemente scomparso, cui ha dedicato il primo successo ANCONA, 9 settembre 2024 – “È stata una giornata particolare, ci tenevamo a partire bene.” Queste le parole del post gara di un soddisfatto maprovato dal duro lavoro di tutti questi giorni mister Massimoin conferenza stampa. Contento della prestazione ma sempre con i piedi ben piantati a terra, l’eterno numero 8 non si scompone e prosegue: “Sono conche questa squadra può crescere ancora tanto.fatto una buona partita. È vero,concesso un paio di palle gol per errori nostri contro una buona formazione organizzata. L’Isernia è una squadra giovane, fisica e propositiva perciò non era così semplice.