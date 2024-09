Scuole verso il grande ritorno in classe meteo permettendo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRientro ina scaglioni per gli studenti irpini, nonostante il calendario ufficiale della Regione Campania indichi il suono della prima campanella per giovedì 12 settembre. Ogni dirigenza scolastica, tuttavia, ha la facolta di decidere di anticipare di qualche giorno ilin, in modo tale da recuperare i giorni, ad esempio, in occasione di giorni di lezioni che ricadono tra alcuni ponti o prima o dopo le festività da calendario. Stamattina, però, come noto, il sindaco di Avellino Laura Nargi ha optato per la prudenza considerata l’allertadiramata dalla Regione Campania di colore arancione e, così, gli studenti di Liceo Classico “Pietro Colletta”, Istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” e quelli dellemedie “Colombo-Solimena” e “Regina Margherita-Da Vinci” hanno slittato l’avvio di un giorno.