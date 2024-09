Monsignor Delpini in bicicletta | Il tandem segreto della felicità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo aver celebrato la messa,Marioha benedetto le nuove bici adatte a persone con disabilità. Poi, ha indossato il caschetto ed è salito in sella per collaudarle insieme agli ospiti di Sacra Famiglia. Si tratta di due delle 20 “special bike“, biciclette a pedalata assistita, appositamente progettate e costruite per anziani e persone con difficoltà motorie, acquistate dalla Fondazione Sacra Famiglia e prodotte dalla sturtup trentina Remoove. Unper persone con ridotta mobilità e una special bike con pedana per il trasporto di una carrozzina. Entrambe sono già state utilizzate da un gruppo pilota di ospitisede di Settimo Milanese di Sacra Famiglia, ottenendo ottimi risultati riabilitativi e di gradimento.