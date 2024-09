Maltempo nel Lodigiano continuano le emergenze per pali e alberi pericolanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Castiglione D’Adda (Lodi), 9 settembre 2024- Ancorae ancora disagi nel. Dopo i 79 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore, soprattutto per allagamenti, di settimana scorsa, dovuti a forti temporali, ildel fine settimana ha di nuovo impegnato le squadre dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo. Poco prima delle 20 di domenica 8 settembre 2024, a Cascina Gerra di Castiglione D’Adda, una squadra del 115 è intervenuta, con l’autopompa, per mettere in sicurezzaTelecom. Emergenza anche a Sant’Angelo, a cascina Belfuggito, dove alle 23.40 dello stesso giorno hanno sistemato un albero pericolante a rischio caduta. Fortunatamente tutto si è risolto senza conseguenze per cose o persone. Sono oltre 100 gli interventi eseguiti da pompieri nel, in pochi giorni e dovuti al