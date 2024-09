Liguria Renzi e Calenda sono due cavalli di Troia della destra?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ultime notizie dal pianeta Marte, in attesa delle elezioni regionali indel 27 e 28 ottobre prossimi. Non ridete, mi raccomando. Italia Viva di Matteoe Azione di Carloalle prese con le rispettive rivolte interne. Nel partitello diinchiodato dai testardi sondaggi al 2%, uno dei colonnelli, Luigi Marattin, prepara la scissione dell’atomo. È in dissenso con la mossa del capo che insiste e sgomita per sedersi al tavolo del centrosinistra.va capito. Con Bonino alle Europee ha raccattato un misero 3,8% ed è rimasto chiuso fuori dall’arengo di Bruxelles. Annaspa, ha il naso a pelo dell’acqua e dunque getta alle ortiche lo sbandieratissimo progetto centrista – una specie di Sarchiapone – e col cappello in mano si raccomanda ad Elly Schlein.