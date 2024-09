Il duello sull’ex scuola | Sbagliato demolirla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Noi per Capannoli alza la voce. "Sbagliata la demolizione della ex. Progetto che non condividiamo nella forma e nella sostanza" dice Barbara Cionini. "Gli amministratori hanno sentenziato con una delibera le sorti dell’edificio dismesso dall’uso diprimaria, approvando un progetto finalizzato a partecipare ad un bando regionale, probabilmente sviluppato in fretta e furia e in assenza di un percorso partecipativo con la popolazione – si legge – , perché tempo non c’era per farlo. Ma è di tutta evidenza per chi è informato sull’iter amministrativo percorso all’epoca, che il progetto era già stato impacchettato per partecipare al bando regionale". Per il gruppo consiliare Noi per Capannoli e Santo Pietro Belvedere "le questioni gravi che sono state messe in atto dalla amministrazione comunale Cecchini tris sono molteplici".