Box office Cattivissimo me 4 resta al top supera 136 milioni

(Di lunedì 9 settembre 2024)in vetta al boxCinetelme 4, nuovo episodio della saga animata di Chris Renaud e Patrick Delage con nella versione italiana le voci di Max Giusti, Arisa, Stefano Accorsi e Sofia Vergara, che nel weekend ha incassato oltre 2per un totale in tre settimane di 13611mila euro. Al secondo posto si insinua Beetlejuice Beetlejuice, sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello del 1988, nuovamente diretto da Tim Burton e con lo stesso cast che conta Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia che in quattro giorni in sala ha guadagnato 1 milione 645mila euro.