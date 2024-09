Oltre i Green Bond | un futuro sostenibile per il credito?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 8 settembre 2024) Le nuove norme europee sulla trasparenza, nel loro insieme, rappresentano un punto di svolta per le obbligazioni investment grade in euro (CSRD, SFDR e un’etichetta didell’UE). Queste norme potrebbero aumentare l’interesse per la sostenibilità , ma aumenteranno anche la necessità di un’analisi fondamentale approfondita del, di un’attenta valutazione dei rischi e di una gestione attiva delle strategie delle obbligazioni IG. È quanto emerge dall’analisi di Candriam, “Beyond the: A Sustainable Future for IG Credit?” a cura di Dany da Fonseca, Vincent Compiègne e Patrick Zeenni. I “ium” valgono solo pochi punti base Il “ium”, o il premio concesso a un’obbligazione verde, è modesto.