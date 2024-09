LIVE Moto3 GP San Marino 2024 in DIRETTA | Piqueras vince con una rimonta clamorosa Lunetta 9 con rimpianti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! Gara negativa per David Alonso, che conserva comunque un vantaggio di 70 punti su Holgado e 73 sul tandem Ortolà -Veijer nel Mondiale a sette gare dalla fine. Lucaha chiuso 9° come migliore degli italiani al traguardo, nonostante i due long lap per la falsa partenza. A punti anche Farioli 10° e Nepa 14°. Alonso viene declassato in settima posizione alle spalle di Kelso per oltrepassato i limiti della pista nell’ultimo giro. IMPRESA DInonostante il doppio long lap! Sul podio Holgado e Ortolà , poi Furusato e Veijer. Alonso esce con le ossa rotte dall’ultimo giro (in cui si è preso diverse sportellate aggressive) ed è solo 6°. ULTIMO GIRO! Holgado primo davanti ad Alonso e