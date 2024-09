Il Renate vince ancora Anche l’Alcione cade

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) SESTO SAN GIOVANNI (Milano) Ilfa tre su tre (tre vittorie e tre 1-0), mantiene testa della classifica e soprattutto l’imbattibilità in questo inizio di torneo che va oltre ogni più rosea aspettativa. A farne le spese a questo giro, dopo Pro Patria e FeralpiSalò, è la matricola Alcione. Per gli orange, dopo un’ottima partenza (vittoria all’esordio contro l’Atalanta Under 23 per 2-1 e pareggio a reti binella seconda giornata contro la Virtus Verona), è il primo passo falso dell’anno. La decide questa volta Delcarro, poco dopo la metà del primo tempo. L’azione si sviluppa sulle corsie: cross di Di Nolfo, in mezzo all’area sbuca il centrocampista nerazzurro che di prima intenzione insacca l’1-0. Reazione dei milanesi poco dopo: Bagatti colpisce di testa, Nobile è attento e blocca a terra.