Il gagliardetto dell’Espanyol | i giovani catalani ed un gagliardetto d’eccezione

(Di domenica 8 settembre 2024) IlIn occasione del torneole di Cannes del 1955, disputato su un format costituito da due gironi ciascuno con quattro rappresentativeli U-18 di club europei, l’Espanyol utilizzò unparticolare e davvero raro se comparato con la tradizionale produzione spagnola dell’epoca. In primo luogo il tessuto con quei motivi che lasciano immaginare ad un prodotto più consono al mercato austro – ungarico. Poi lo stile delle scritte: non ricamate ma dipinte fatta eccezione per lo stemma del club ricamato. Infine il dettaglio curato della passamaneria e delle frange. Nulla è lasciato al caso in questoche risente oltre che della citata influenza degli esperti ricamatori magiari anche dell’arte del dipingere sui gagliardetti.