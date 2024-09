Heather Parisi chi è il marito Umberto Maria Anzolin e le polemiche | Scappato dall’Italia per non pagare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Quandorientra in Italia nel 1993, dopo un’esperienza nella tv spagnola, e incontra l’imprenditore Giorgio Manenti. Scatta il colpo di fulmine e i due si sposano ad appena un anno dall’incontro fatidico. Poiscopre di essere incinta per la prima volta e nel 1994 nasce la figlia Rebecca Jewel, che avrà padrini di battesimo parecchio fuori dal comune: Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Ma l’idillio sta per finire. Infatti, nel 1996 scoppia lo scandalo che travolge ilGiorgio Manenti. È indagato per bancarotta all’interno dell’inchiesta sul fallimento della Magnetofoni Castelli. In mezzo alla vicenda, ovviamente, finisce anche la. È costretta a testimoniare in tribunale, con la soddisfazione di riuscire a scagionare Manenti. Ma il rapporto, come vociferano i giornali di gossip in quel frangente, ormai è logoro.