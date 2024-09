Festival del Cinema di Venezia | Isabelle Huppert vestale futuristica in Balengiaca

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 8 settembre 2024) Life&People.it I titoli di coda scorrono inesorabili. Il fascio di luce che crea la magia delle immagini in movimento inizia a farsi più debole, permettendo al pubblico di riemergere dal torpore frutto di quel desiderio di un’esistenza migliore, che è il. E così, come in una metafora parallela alla vita, anche nella fine è ciò che da un senso a tutto. Una sintesi di malinconia e sollievo che accompagna i titoli di coda, così come i look serata finaledeldi, perfettamente sintetizzata in quel liberatorio “finalmente è l’ultimo red carpet”, pronunciato da, che riassume il sentimento della fine.