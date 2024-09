E Gambelli avverte | Egoismo indifferenza Mali che interrogano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Un cammino di 16 chilometri per chiedere la pace, da Santa Maria all’Impruneta fino a Santissima Annunziata, quello a cui ha partecipato il vescovo di Firenze, Gherardo(nella foto a destra) insieme ad almeno un migliaio di pellegrini, Unitalsi, le Misericordie, don Luigi Oropallo, per la quattordicesima edizione di una tradizione che si rifà all’antica festa della Rificolona per la Natività di Maria e vede ogni anno sempre più fedeli impegnati in marcia tra canti, silenzi meditativi e preghiere, fino al centro storico fiorentino. E proprio prima della partenza monsignor, da noi avvicinato per una riflessione su quanto il disagio della città sia emblematico nel caso di via Finiguerra invita a superare l’. "Certamente – risponde – questo è un punto su cui noi dobbiamo crescere.