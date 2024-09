Turismo in flessione | Ma negli hotel di lusso occupazione al 70% Settembre è decisivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Siena, 72024 – “Nelle strutture alberghiere i mesi di luglio e agosto abbiamo registrato unatra il 10 e il 30%, secondo la tipologia, rispetto al 2023. Glidihanno comunque tenuto bene. Determinante sarà il mese di, per capire se alla fine potremo riequilibrare le perdite”. Parola di Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Confcommercio di Siena, che traccia un bilancio dell’estate in città. Prevalgono gli italiani o Siena piace sempre soprattutto agli stranieri? “Si affacciano nel nostro territorio nuovi segmenti europei come polacchi e turchi, diminuiscono invece vistosamente gli italiani che, finiti i timori della pandemia, hanno preferito mète all’estero come Grecia e Albania. Ancora tiene l’interesse di francesi e tedeschi, seppure in percentuali minori rispetto agli anni scorsi.