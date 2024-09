Trump giudice rimanda condanna su caso Stormy Daniels a dopo elezioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – Ildi Manhattan Juan Merchan ha accettato dire al 26 novembre, quindi ale, l’emissione della sentenza dinela carico contro Donaldper i versamenti effettuati per comperare il silenzio della pornostar, accogliendo così la richiesta dei legali del candidato repubblicano alla Casa Bianca. La sentenza era invece attesa per il 18 di questo mese. La decisione è stata presa “per evitare che possa sembrare – per quanto ingiustificato – che il procedimento sia stato interessato o cerchi di interessare le prossimepresidenziali in cui l’accusato è un candidato. La Corte è una istituzione apolitica, imparziale, giusta”, ha scritto. Lo scorso maggioera statoto per 34 capi di accusa relativi alla copertura dei pagamenti alla pornostar con cui aveva avuto, a dire di lei, una relazione.