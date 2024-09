Sangiuliano | Torno in Rai ma non voglio un posto di rilievo cercherò un ruolo laterale C’è troppo accanimento nel mondo del potere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) “Sono un dipendente Rai a tempo indeterminato, tornerò al mio lavoro e nell’azienda dove sono cresciuto. Ma nonundidi avere un. C’èneldel”. In un colloquio con il Messaggero, l’ormai ex ministro della Cultura Gennaroannuncia di voler rientrare nella tv pubblica, dove ha lavorato per vent’anni arrivando alla vicedirezione del Tg1 e alla direzione del Tg2, lasciata nel 2022 con la nomina al governo. A quanto pare, però, il ciclone piombato su di lui a causa di Maria Rosaria Boccia – sua ex amante che ha tentato di nominare consulente – lo ha convinto d’ora in poi a stare alla larga dal. “Questa vicenda mi ha fatto capire che bisogna stare al riparo da chi fa di tutto per rovinarti la reputazione, la professione, la vita”, dice.