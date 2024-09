Paralimpiadi Parigi 2024 Raimondi sa solo vincere | oro nei 200 misti SM10

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) L’oro di Stefanoapre l’ultima giornata del nuoto alledi. Alla Paris La Defense Arena il 26enne azzurro ha dominato e vinto la gara dei 200mindividualicon il tempo di 2:10.24, conquistando quella che è la sua quinta medaglia ai Giochi. Argento per l’australiano Col Pearse (2:12.79), bronzo per l’ucraino Ihor Nimchenkoz (2:13.73). Quarto l’altro azzurro in gara, Riccardo Menciotti. Continua il momento d’oro diche a Tokyo fu l’atleta azzurro con più medaglie al collo (1 oro, 4 argenti, 2 bronzi) della spedizione azzurra. “Ho cercato di fare il break durante la rana e poi ho gestito fino alla fine. Adesso ho ancora la staffetta, però sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto con la mia famiglia e tutto lo staff. E’ il mio decimo giorno di gara”, le parole diai microfoni di Rai Sport.