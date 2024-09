Italia deve digitalizzare 15 milioni di persone per obiettivi Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Per raggiungere glifissati dal Digital Compass 2030 dell'Unione europea, che mira a colmare le lacune tecnologiche degli Stati membri, l'alfabetizzare digitalmente 15di. Lo rileva lo studio '5.0: le competenze del futuro per lo sviluppo dell'innovazione nell'epoca dell'intelligenza artificiale ine in Ue' elaborato da Teha Group in collaborazione con Philip Morris. Il numero è inferiore solo a quello della Germania, checoinvolgere 17,3di cittadini. Al 34% deglini, rispetto al target dell'80%, mancano competenze digitali, contro il 27,8% della Germania. Sempre secondo lo studio, il ruolo delle grandi aziende è fondamentale per guidare un processo di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità delle filiere assumendo il ruolo di capofiliera.