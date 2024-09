Gli ultras d’oggi | gestiscono affari potere si intromettono nella gestione dei club Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) Glinel 2024 sono come degli influencer e si muovono da imprenditori. Non si limitano più a comandare i loro piccoli eserciti, ma pretendono di entrare anche nel merito dell’organizzazione calcistica del proprio. Scrive Paolo Berizzi su ““: Qualcuno si è portato i segretitomba, qualcun altro li custodisce dietro le sbarre. Alcuni sono diventati “personaggi”, tra film e libri autobiografici. Altri pensano semplicemente a fare quello che gli riesce meglio e che fanno da anni: gestire il. E, in molti casi, spremere soldi. Speculando sul tifo. Tenendo in mano i settori più caldi degli stadi (anche a distanza, perché la maggior parte sono “daspati”), imponendo la loro leadership su migliaia di tifosi.