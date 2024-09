Femminicidio nel pesarese uccide la moglie davanti ai figli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) L’elenco dei femminicidi in Italia si allunga e non accenna a fermarsi. L’ultima vittima è una donna di 38 anni di origini brasiliane, uccisa a coltellate dal marito italiano di 54 anni sotto gli occhi dei trenella loro casa di Montemaggiore al Metauro, nel. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e trattenuto nella caserma dei carabinieri della compagnia di Fano. Ilnella notte I vicini di casa hanno sentito urla furiose provenire dall’appartamento, quando improvvisamente è calato un silenzio mortale. Preoccupati e temendo che potesse essere successo qualcosa di raccapricciante, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato l’uomo, che non ha opposto resistenza.